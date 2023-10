Arrestato prima del derby di Guadalajara: tifoso Atlas stacca il dito di una guardia con un morso

Clamoroso episodio dopo la partita: staccato l'anulare sinistro di una guardia giurata, il tifoso arrestato non potrà assistere al derby della sua squadra

Ma lui, Omar Nahir non potrà assistere al derby in programma domani domenica 8 ottobre, fra le due squadre che si trovano a metà classifica a quota 15 punti nel campionato messicano.

Omar Nahir, tifoso dell'Atlas, è finito in carcere per aver staccato un dito con un morso ad una guardia giurata durante gli scontri scoppiati dopo l'ultimo match giocato e perso dallo stesso Atlas, in casa 2-3 contro il Puebla.