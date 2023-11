Assolto dalle accuse di crimini sessuali, Mendy chiede un risarcimento milionario…al City

Benjamin Mendy sta cercando di riprendere la carriera da giocatore, ora al Lorient, ma non ha ancora dimenticato il Manchester City, né gli ingaggi che il club inglese ha smesso di pagare nel momento in cui il difensore francese è andato sotto accusa per crimini sessuali. Mendy chiede ora che il club inglese gli paghi un risarcimento, ricordando che è rimasto senza stipendio tra settembre 2021 e giugno 2023, rivela Sky Sports.