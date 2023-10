Atene, il derby del petardo: stangata Olympiacos, 3-0 a tavolino, 1 punto in meno e 2 gare a porte chiuse

La sanzione è stata pesante per l'Olympiacos, dopo l' interruzione , per un petardo ricevuto da Juankar (terzino del Panathinaikos), nel derby di domenica scorsa 22 ottobre.

I dirigenti dell'Olympiacos sono determinati a sfruttare tutte le possibilità per ribaltare la decisione di primo grado e per questo motivo presentano immediatamente ricorso alla Federcalcio greca. Il club del Pireo in una nota parla di “ decisione ingiusta e provocatoria”. I "biancorossi" sottolineano: "...useremo tutti i mezzi legali per dimostrare le distorsioni del processo e le corrispondenze ufficiose che hanno fatto pressioni per questa alterazione del campionato" .