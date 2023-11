Atene, il petardo del derby e le sue conseguenze: Juankar continua a non allenarsi

Il Panathinaikos ha diffuso un comunicato in cui invita i suoi tifosi a non recarsi a Lamia, nella prossima trasferta di campionato. Intanto Juankar non si è allenato ieri mercoledì 1' novembre dopo il petardo nel derby.

Michael Cuomo

Trasferta difficile per il Panathinaikos a Lamia, per la 10' giornata di Super League greca. I padroni di casa hanno deciso di non mettere a disposizione i biglietti ed i "verdi" hanno invitato i loro tifosi a non recarsi nella capitale della Ftiotide, nella periferia della zona centrale della Grecia..

L'annuncio del Panathinaikos

"Il Panathinaikos invita i tifosi della squadra a non recarsi a Lamia per la partita di sabato prossimo, poiché la squadra di casa ha deciso di non vendere biglietti e di non accogliere tifosi ospiti. Stiamo attraversando un periodo in cui la minima occasione può vanificare il grande sforzo della società per restare in testa alla classifica. Dobbiamo tutti proteggere la nostra squadra e non dare gioia a chi cerca di ferirla. Quindi nessuno si rechi a Lamia per la partita!".

Intanto Juankar continua a non allenarsi, dopo il petardo ricevuto nel derby "eterno", Olympiacos-Panathinaikos. Lo spagnolo sarà assente per la partita di sabato 4 novembre allo stadio "Ath. Diakos", mentre è in dubbio anche per la sfida contro il Rennes, per la 4' giornata di Europa League.

