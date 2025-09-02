La squadra giovanile in questione, tra l'altro, è ultima nel suo campionato mentre l'attrice in questione sogna di diventare direttore di gara

Jacopo del Monaco 2 settembre 2025 (modifica il 2 settembre 2025 | 10:38)

In Brasile, l'Atletico Goianiense ha preso una decisione durissima riguardante alcuni suoi giocatori. Il club, infatti, ha espulso dalla propria squadra sei giocatori della selezione Under 17. Il motivo di questa scelta è l'aver scattato una foto insieme ad Elisa Sanches, attrice di film a luci rosse col sogno di diventare arbitro.

Atletico Goianiense, l'espulsione di sei giocatori per una foto — La squadra brasiliana del Goianiense attualmente milita nella seconda divisione nazionale. Di recente ha fatto notizia la dura decisione del club che ha coinvolto alcuni suoi giocatori, per di più appartenenti al settore giovanile. Come riportato dal sito TyC Sports, la Locomotiva rubro-negra ha allontanato ben sei giocatori della selezione Under 17 per una foto diventata virale sui social: i giovani calciatori in compagnia di Elisa Sanches, attrice appartenente al mondo della pornografia che sogna di diventare direttrice di gara. Il club di Goiania ha deciso di espellere i suoi giocatori per "mancanza di disciplina e scarso rendimento".

C'è da aggiungere che la selezione Under 17 del Dragão Campineiro non sta vivendo un bellissimo momento nel campionato di categoria. Infatti, la squadra giovanile del Goianiense si trova all'ultimo posto in classifica con soltanto 3 punti conquistati in ben 15 giornate disputate. Quindi, escludere i sei protagonisti della foto virale per scarso rendimento è una decisione sensata. Per quanto riguarda l'attrice, invece, va segnalato che lo scorso anno, in un'intervista per UOL, ha dichiarato di voler lasciare la pornografia per darsi all'arbitraggio: "La paura più grande sono i pregiudizi in campo, che ancora oggi mi trattengono. È sempre stato il mio sogno da bambina, ma la vita me l'ha fatto dimenticare. Ho deciso che quest'anno mi sarei iscritta per iniziare il corso per diventare arbitro di calcio. Mi sento pronta e in buona forma fisica per scendere in campo. Voglio studiare sodo per gli esami e superarli al primo tentativo".