Barano d’Ischia, Under 14: dopo la rissa fra genitori degenerata in campo, poker di Daspo…

Un altro daspo, della durata di 2 anni, era stato già emesso nei confronti di un 44enne giuglianese che, poco prima dell’inizio dell’incontro era stato denunciato per rissa e per utilizzo di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni...

Redazione Derby Derby Derby

Ad Ischia, durante una partita di calcio tra ragazzini valida per il campionato Under 14 era scoppiata nei mesi scorsi una furiosa rissa tra genitori sugli spalti, sul campetto di Barano dove si affrontavano la squadra locale e quella dello Sporting Village di Qualiano (Napoli).

Se ne erano occupate anche Le Iene...

Un video dagli spalti era diventato virale: era stato girato da Enzo Di Meglio, figlio del direttore del quotidiano ischitano "Il Dispari", diretto da Gaetano Di Meglio. Ed è proprio grazie a questo video, che è stato possibile ricostruire qualche dettaglio in più della dinamica dei fatti.

In campo il match era tranquillo, con due sole ammonizioni, ma è sulle gradinate del don Luigi Di Iorio che era maturato il fattaccio. Nel momento in cui la madre di un calciatore baranese aveva ripreso quella di un giocatore ospite che inveiva contro i giovani in campo, la discussione accesa era diventata ben presto una rissa: quattro o cinque genitori della squadra di Qualiano si sono scagliati contro il padre di un ragazzo isolano, utilizzando anche le cinture.

Divieto di accesso a manifestazioni sportive, da 1 a 3 anni

Sono arrivate le de3cisioni da parte del Questore di Napoli per dei genitori napoletani fra i 47 e 53 anni che in quell' occasione erano stati denunciati per rissa. In particolare, tra il primo e secondo tempo della partita, sugli spalti si era verificato un diverbio tra tre genitori dei giovani calciatori, lite che degenerava fino a diventare una rissa.