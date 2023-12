Barcellona, in campo con la maschera nel derby contro il Girona: Araujo non vuol mancare

L' uruguaiano non si vuole assolutamente perdere una partita importante come quella del Girona al Montjuïc e giocherà con la maschera protettiva

Ronald Araujo si protegge la faccia per il Barça. Una piccola frattura alla mascella non gli impedirà di guidare il Barça nell'importante derby catalano questa domenica (21) a Montjuïc contro il Girona. La posta in gioco è non restare indietro rispetto alla sorprendente squadra biancorossa. L'uruguaiano, capitano dentro e fuori dal campo, vuole esserci a tutti i costi.