Joan Laporta è tornato ad attaccare i rivali storici del Real Madrid, accusandoli di voler danneggiare l’immagine del club blaugrana e di distogliere l’attenzione dai successi della squadra catalana. Il presidente del Barça ha espresso la propria posizione sabato 10 ottobre, a Sitges, in occasione dell’inaugurazione di una targa a lui dedicata dall’Associazione Veterans de Sitges, mentre rispondeva alle domande dei giornalisti. Nel corso dell’incontro, il presidente ha criticato duramente il comportamento dei Blancos, mettendone in discussione la credibilità e invitandoli a riflettere sul proprio atteggiamento.

Laporta attacca il Real Madrid: "Vogliono screditarci"

🚨 Barcelona president Laporta: “Real Madrid have accused us in a crushing and constant way, trying to discredit and damage the image of Barça”.



“But they will have to rectify, no matter how much they extend the summary to keep the flame alive. They try to discredit Barça, but I… pic.twitter.com/38cITNV6JC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 10, 2026

Il presidente blaugrana ha innanzitutto celebrato il momento positivo della propria squadra, sottolineando il riconoscimento ottenuto dala livello internazionale e la qualità della rosa: "Ci stiamo godendo il calcio e il club, abbiamo un riconoscimento a livello mondiale. Abbiamo nove giocatori in rosa che sono stati campioni del mondo, una squadra che fa innamorare e giocatori di riferimento. Riceviamo elogi da ogni parte.".Laporta ha successivamente, accusandoli di alimentare le polemiche per danneggiare la società catalana. Il riferimento è anche al caso, l’inchiesta sui pagamenti effettuati dal Barcellona a, ex vicepresidente del Comitato tecnico degli arbitri spagnoli. Il club ha sostenuto che si trattasse di compensi per consulenze arbitrali, mentre la vicenda ha dato origine a un lungo procedimento giudiziario.

Le sue parole: "Non smetterò di dire che hanno cercato di condannarci prima ancora di giudicarci. Si sta dimostrando che non c’era nulla di ciò di cui ci accusavano. Tutto questo finirà con la nostra assoluzione, coloro che hanno cercato di danneggiare l’immagine del club dovranno ricredersi".



VILLARREAL, SPAGNA - 21 DICEMBRE: Joan Laporta, presidente dell'FC Barcelona, ​​osserva dagli spalti prima della partita di LaLiga EA Sports tra Villarreal CF e FC Barcelona allo stadio de la Cerámica, il 21 dicembre 2025 a Villarreal, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Laporta: "Il Real Madrid sta perdendo prestigio e credibilità"

Laporta ha esteso le proprie critiche anche ai rapporti istituzionali del, facendo riferimento alla sua posizione all’interno della. Secondo il presidente blaugrana, l’atteggiamento dei rivali starebbe compromettendo la reputazione della società anche al di fuori del campo. "Dice molto dell’atteggiamento di. È evidente. Scelgono un atteggiamento molto altezzoso, molto arrogante, e sapranno loro cosa fare. Dovrebbero fare autocritica".