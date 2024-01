Barcellona, Jorge Mendes “Cancelo e Joao Felix restano”: ma bisogna trovare i soldi…

Intervistato da Record, l'agente Jorge Mendes non ha esitato ad assicurare che il Barcellona vuole ingaggiare, in via definitiva, sia il terzino Joao Cancelo che l'attaccante Joao Félix. Entrambi attualmente sono in prestito in blaugrana.

Redazione Derby Derby Derby

"Il Barcellona ha intenzione di ingaggiare a titolo definitivo sia Cancelo che Félix. Contano di continuare con loro oltre quest'estate". E' stato chiaro e Jorge Mendes. Nel corso di un'intervista a Record, l'agente ha certificato che il Barça intende ingaggiare, a titolo definitivo, sia il terzino Joao Cancelo (in prestito dal Manchester City) che l'attaccante Joao Félix (in prestito dall'Atlético Madrid).

Almeno loro...

Pur ammettendo che la squadra culé non sta completando una stagione così importante come si potrebbe desiderare, Mendes ha sottolineato le buone prestazioni che, nonostante tutto, sta offrendo Félix: "Le cose non vanno tanto bene per il Barcellona, ​​ma João Félix non c'è dubbio che sia brillante. Il Barcellona vuole sicuramente trattenerlo ", ha insistito.

Riguardo Cancelo, Mendes è stato ancora più schietto e ha chiarito che la volontà del club catalano di trattenerlo è simile a quella che, all'epoca, dimostrò in un altro suo assistito, il portoghese Bernardo Silva. In termini sportivi, si può discutere se entrambi i giocatori si adattino o meno agli approcci sia del consiglio direttivo che dello staff tecnico, ma, per ora, l’unica cosa chiara è che il Barça non ha i soldi necessari per intraprendere nessuna delle due operazioni e bisognerà aspettare l'estate quando, al netto del necessario mercato in uscita, potranno negoziare la loro permanenza.

