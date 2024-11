Belgio, il Ct Tedesco convoca Lukaku: “È tra i migliori al mondo”

Belgio, Lukaku riabbraccia la Nazionale

Dopo la lunga assenza post-Europeo il Ct del Belgio Tedesco ha annunciato in conferenza stampa, il ritorno in Nazionale di Romelu Lukaku: "Non ho mai dovuto convincere Romelu a giocare per la Nazionale, nemmeno questa volta. Questo in teoria sarebbe sbagliato visto che per ogni calciatore dovrebbe essere un piacere indossare la maglia della Nazionale".