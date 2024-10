L'attaccante del Napoli è tornato sulla delusione dell'ultimo Mondiale, confessando la sua voglia di riscatto con la Nazionale belga

Vincenzo Bellino Redattore 16 ottobre 2024 (modifica il 17 ottobre 2024 | 00:12)

Tre gol e quattro assist in cinque partite. L'avventura di Romelu Lukakual Napoli è iniziata nel migliore dei modi, tuttavia il gigante belga non è completamente soddisfatto. L'ex attaccante di Roma, Inter e Chelsea, infatti, in un'intervista al podcast Amici di Sport, ha parlato del suo desiderio di riconquistare la maglia della Nazionale belga, per riscattare la delusione dell'ultimo Campionato del Mondo in Qatar, che non ha ancora del tutto smaltito.

Lukaku: "Il mio obiettivo è di andare al Mondiale" — Lukaku ha descritto il periodo post-Mondiale come uno dei più difficili della sua carriera: “Nonostante fossi infortunato, sono andato in Qatar per il mio Paese, perché l'allenatore e la squadra avevano bisogno di me. Dopo il Qatar ho pianto ogni giorno per settimane, ma ora punto al prossimo Mondiale tra due anni. Voglio tornare a sentire il fuoco con la Nazionale, voglio essere un leader ed aiutare il gruppo a costruire una mentalità vincente”.

Sulla scelta della Federazione di puntare su Tedesco come Ct: "Quando è stato nominato, volevo prendermi una pausa dalla Nazionale. Invece mi ha chiamato, dicendomi che aveva bisogno di me. Così sono andato a casa, ho parlato con la mia famiglia e poi ho deciso di andare. Dopo le partite in Svezia e Germania avevo ancora dei dubbi".

Sul caso Courtois: "La Federazione avrebbe dovuto gestire meglio la situazione. Nella prima conferenza stampa avrebbe dovuto impedire qualsiasi domanda su Thibaut e sul caso e invece l’allenatore ha espresso la propria opinione. Ora questa faccenda andrà avanti, ma in quale altro paese succede questo?".