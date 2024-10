“Tedesco dimettiti”, Belgio ko con la Francia e i tifosi chiedono le dimissioni

"Tedesco dimettiti"

Una doppietta di Kolo Muani basta e avanza alla Francia per battere il Belgio al quale non basta il gol del momentaneo 1-1 di Openda. La squadra padrona di casa gioca anche l'ultima parte di gara in superiorità numerica, ma non riesce ad agguantare il pari, in rimonta, come era già successo contro l'Italia. Al triplice fischio i tifosi dei Diavoli Rossi si sono scagliati contro il commissario tecnico Domenico Tedesco, chiedendo a gran voce le dimissioni: "Tedesco dimettiti". Per i supporters belgi l'ex tecnico dello Schalke 04 è il principale responsabile delle deludenti performance recenti.