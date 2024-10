Belgio, ancora out Lukaku dai convocati. Tedesco: “Non regge i 90 minuti”

Romelu Lukaku ancora fuori dai convocati del Belgio, il ct Tedesco ha chiarito in conferenza: "Non regge i 90', spero di averlo a novembre"

Sergio Pace Redattore 4 ottobre 2024 (modifica il 4 ottobre 2024 | 12:34)

Niente Lukaku anche stavolta. Il Belgio del ct Domenico Tedesco farà a meno del centravanti del Napoli anche per i prossimi due match di Nations League contro Italia e Francia. Nella prima sosta per le nazionali di settembre, il ct dei Diavoli Rossi ha risparmiato l'ex Inter e Roma per le sfide contro Israele (vittoria belga per 3-1) e Francia (ko per 2-0).

L'accordo era stato trovato tra lo stesso Lukaku e il Belgio per permettergli di recuperare con tranquillità la miglior condizione possibile in vista delle prossime gare. Una decisione sensata che ha portato Lukaku ad uno stato di forma sempre più efficiente. Le prestazioni in campo con il Napoli sono lì a dimostrarlo, oltre al contributo in fatto di reti (un gol al Cagliari dopo il sigillo contro il Parma all'esordio con la maglia azzurra) e passaggi vincenti (3 assist confezionati tra il Cagliari in campionato e il Palermo in Coppa Italia). Per rivedere Lukaku con la maglia del Belgio bisognerà aspettare la prossima pausa per le nazionali di novembre...

Belgio, Tedesco: "Lukaku difficilmente reggi i 90', spero di averlo a novembre" — Il ct del Belgio, Domenico Tedesco, ha diramato la lista dei convocati per le sfide contro Italia e Francia in Nations League. Tra le esclusioni "eccellenti" ci sono quelle di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. Sull'assenza dell'attaccante del Napoli, che ha già saltato i primi due match contro Israele e Francia a settembre, Tedesco è stato chiaro in conferenza stampa: "Spero che Lukaku sia con noi a novembre, ma vedremo. Dipende da lui, dalla sua forma fisica. Al momento difficilmente riesce a tenere 90 minuti".

Per quanto riguarda il capitano De Bruyne, il commissario tecnico dei Diavoli Rossi ci ha tenuto a precisare: "Nei momenti importanti, come i Mondiali, Kevin ci sarà. Adesso si concentra sul suo corpo e ha chiesto di non essere presente. Kevin è un grande giocatore, ma ha anche una grande personalità. Abbiamo parlato dopo quello che è successo nell'ultima partita. Ovviamente era arrabbiato, vuole sempre vincere. Sui media è diventato un argomento importante, ma nello spogliatoio questo non è un grosso argomento".