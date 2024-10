Giusto il tempo di rimetterla in piedi e trovare i due gol del pareggio con Trossard e De Cuyper, bravi a sfruttare l'occasione e rimettere in piedi la partita. Soddisfatto anche Domenico Tedesco , commissario tecnico della nazionale belga, che nel post partita ha analizzato quanto accaduto sul rettangolo di gioco.

Belgio, Tedesco parla del rosso a Pellegrini

"Rigore per noi? Difficile vedere una sola volta e giudicare l’arbitro. Non era semplice per lui e non possiamo lamentarci, il cartellino rosso ha cambiato la partita", ha detto il commissario tecnico della nazionale belga.