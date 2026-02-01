"Chi ben comincia è a metà dell'opera!", lo abbiamo sentito dire tante volte. Premesso che non sia sempre vero e, dopo prestazioni incoraggianti all'esordio, siano state tante le meteore nel nostro campionato, di sicuro ci sono modi e modi per iniziare una nuova avventura. Quella di Kristjan Asllani con la maglia del Besiktas non è stata una prima volta memorabile. Eufemismo bello e buono.
ESORDIO
Besiktas, clamoroso Asllani: l’esordio in Turchia dura appena 6 minuti!
Rosso diretto per Asllani all'esordio—
Dopo 6 mesi nient'affatto esaltanti con la maglia del Torino in prestito, l'auspicio era quello di iniziare al meglio con la nuova casacca. Altri compagni, altro allenatore ed altro campionato. Il problema è la testa, quella purtroppo è rimasta identica. L'82esimo minuto della gara di Konyaspor dunque si è rivelato una macchia importante nell'annata del centrocampista albanese. Entrato appena 6 minuti prima, viene espulso per un fallaccio su Turu.
L'arbitro, richiamato al VAR, non ha potuto far altro che sventolare il cartellino rosso a Kristjan Asllani, costretto ad abbandonare precocemente il campo. Come sappiamo, in presenza di tacchetti esposti non si può transigere.
La carriera di Asllani—
Essendo un rosso diretto, Asllani salterà sicuramente la prossima partita. Classe 2002, l'albanese dopo una lunga trafila nelle giovanili dell'Empoli, esordisce in prima squadra con i toscani nella stagione 2021-2022. Pareva uno dei prospetti più interessanti del nostro calcio, tanto da aver spinto l'Inter a puntare su di lui. L'acquisto, poi rivelatosi flop clamoroso, costerà ai nerazzurri 14 mln di euro complessivi. Autore di 3 gol dal 2022 al 2025, non è mai stato centrale nel progetto Inter. Il Torino, l'estate scorsa, sembrava essere l'ideale opzione per rilanciarsi, mettendo alle spalle le tante critiche.
I 6 mesi in granata, se possibile, vanno peggio dei tre anni all'Inter. La risoluzione del contratto e il passaggio al Besiktas in questo mercato invernale possono essere la soluzione migliore. Sta a lui dimostrarlo, cambiando decisamente passo rispetto all'esordio "rosso".
© RIPRODUZIONE RISERVATA