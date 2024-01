Black country derby da incubo: il capitano del West Brom scappa via con il figlio in braccio

Il West Bromwich Albion dovrà sicuramente affrontare un'indagine della Federcalcio sulla gestione degli scontri, con domande che verranno poste su come i tifosi del Wolverhampton siano riusciti a ottenere i biglietti per la partita.

Le squadre hanno lasciato il campo per tornare negli spogliatoi, con il difensore del West Brom Kyle Bartley che teneva in braccio suo figlio dopo averlo prelevato da un'area vicina all'angolo dello stadio infestato dagli scontri. In precedenza c'erano stati altri focolai in altre zone dello stadio.