Bologna, Italiano: “Sul primo gol è fallo su Fabbian. Ci toglieremo qualche soddisfazione”

Italiano nel post partita di Aston Villa-Bologna: "Abbiamo avuto qualche situazione per fare gol, sul primo gol è fallo su Fabbian"

Nancy Gonzalez Ruiz 23 ottobre 2024 (modifica il 23 ottobre 2024 | 00:20)

Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della sfida tra Aston Villa-Bologna, terminata 2-0 per gli inglesi, nel match valido per la terza giornata di Champions League 2024/2025.

"In questo momento ci gira così" “I ragazzi contro una squadra forte, sotto tutti i punti di vista, penso che abbiamo messo meno qualità nel gestire la palla e abbiamo cercato l'attacco alla profondità. Abbiamo avuto qualche situazione per fare gol, sul primo gol è fallo su Fabbian e poi non abbiamo avuto più la forza di far male – ha spiegato l’allenatore degli emiliani – Ma anche oggi i ragazzi sono stati concentrati, in questo momento ci gira così. Non siamo riusciti a far gol nemmeno oggi ma qualcosa l'abbiamo mostrata”

Vincenzo Italiano ha individuato la retta via della squadra per migliorare: "Bisogna dare tutti qualcosa in più, cercare di curare tutti i dettagli. I presupposti per far gol ci sono, dobbiamo innalzare le percentuali davanti. Abbiamo troppi pochi punti in campionato rispetto alle prestazioni, così come in Champions. Non aver segnato è davvero un peccato, cercheremo di fare dell'altro. Nel secondo tempo abbiamo anche cambiato qualcosina, cercando di avere ancora fiducia ci toglieremo qualche soddisfazione".

Calcio inglese vs italiano Sulle differenze tra il calcio inglese e quello italiano, l’allenatore rossoblu ha sottolineato: “Sono spaventosi per intensità e capacità di ribaltare l’azione, credo che affrontare questi avversari possa farci bene anche per crescere in campionato. In generale abbiamo meno punti di quelli che meriteremmo, usciamo sempre a testa alta comunque. Se pensiamo di aver dato il 100%, allora dobbiamo dare ancora di più e questo vale per me in primis"