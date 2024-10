Aston Villa-Bologna è il derby di Iling-Junior: il calciatore felsineo, in prestito dai Villains, non esulterà in caso di goal

Vincenzo Bellino Redattore 21 ottobre 2024 (modifica il 21 ottobre 2024 | 21:31)

La sfida in programma martedì sera al Villa Park di Birmingham (calcio d'inizio ore 21:00) tra Aston Villa e Bologna, sarà un confronto speciale per Iling-Junior. Il centrocampista dei felsinei, infatti, è di proprietà dei Villains, che hanno acquistato il cartellino del classe 2003, nell'operazione che ha favorito il trasferimento alla Juventus di Douglas Luiz.

Iling-Junior, un gol e un assist per l'ex Juventus — Cresciuto nelle giovanili della Juventus, arrivato dal Chelsea nel 2020. Dopo aver fatto esperienza con l'Under 23, Iling-Junior ha debuttato in prima squadra nel 2022, dimostrando talento come esterno offensivo. Durante la stagione 2023-2024 ha avuto più spazio e ha collezionato 27 presenze. Tuttavia in estate ha fatto ritorno in Inghilterra, ma ci è rimasto relativamente poco. Il Bologna lo ha riportato, seppur temporaneamente nel BelPaese, dove fin qui sotto la gestione di Italiano è sceso in campo 5 volte tra Serie A e Champions League. Una rete all'attivo per l'esterno di proprietà dei Villains, decisivo nella rimonta per 2-2 in casa del Como.

Aston Villa-Bologna, il derby di Iling-Junior: "Se segno, non esulto..." — La sfida contro l'Aston Villa è da considerarsi a tutti gli effetti un derby per Samuel Iling-Junior che in un'intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, ha confessato: "Sarà una bella opportunità per dimostrare ciò che so fare. Esultanza in caso di gol? No, non esulterò. O meglio, forse un pochettino… Ma non esagererò! Spero di poter ricevere una calorosa accoglienza”.

Sul trasferimento all'Aston Villa e sul prestito al Bologna: "Ho parlato molto con le persone intorno a me nel momento del trasferimento dalla Juventus all’Aston Villa e volevo essere sicuro che non fossi solamente parte di uno scambio, ma di essere desiderato dal club. E l’Aston Villa mi ha fatto sentire tutto questo. Avrei potuto vivere un altro anno nel quale mi alzavo dalla panchina, senza ottenere quel minutaggio che vorrei. Quindi ho parlato con l’allenatore e abbiamo deciso insieme che la cosa migliore per me fosse trasferirmi altrove in prestito".