Aston Villa, dal gol al Bayern al rinnovo: la settimana da sogno di Duran

Vincenzo Bellino Redattore 7 ottobre - 13:34

6 gol in 10 presenze tra Premier League, Carabao Cup e Champions League. Un inizio di stagione straordinario per Jhon Duran, classe 2003 dell'Aston Villa, match-winner della sfida europea contro il Bayern Monaco. La ciliegina sulla torta al fantastico momento che il colombiano sta vivendo in maglia Villains, è il rinnovo di contratto fino al 2030.

Una settimana da sogno — Minuto 70 a Birmingham, al Villa ParkAston Villa e Bayern Monaco sono ancora ferme sullo 0-0 nel match valido per la seconda giornata del girone unico di Champions League. A '20 dal termine Emery richiama in panchina Ollie Watkins e manda in campo Jhon Duran; il colombiano impiega 9' per finire dritto sul tabellino dei marcatori e regalare una serata storica ai tifosi dei Villains, compreso il principe William.

Duran all'Aston Villa fino al 2030 — Dal mercoledì da sogno all'inizio di settimana perfetto. Duran festeggia il gol in Champions e l'ottima partenza in stagione col rinnovo di contratto, annunciato dall'Aston Villa con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale: "L'Aston Villa è lieta di annunciare che Jhon Durán ha firmato un nuovo contratto con il club fino al 2030.Il ventenne è stato in gran forma all'inizio di questa stagione, segnando sei gol, tra cui l'unico gol mercoledì sera che ha sancito la famosa vittoria contro i giganti tedeschi del Bayern Monaco in Champions League. Ha segnato anche gol decisivi contro West Ham, Leicester ed Everton, quest'ultimo con uno spettacolare tiro dalla lunga distanza. Nazionale colombiano, Durán è arrivato al Villa nel gennaio 2023 dalla squadra della MLS, i Chicago Fire".