Yan Diomande è l'astro nascente del Lipsia. Classe 2006, la sua valutazione di mercato è schizzata nel corso di questa stagione in cui ha fatto impazzire le difese avversarie, collezionando numeri da campione. Il Lipsia si gode il Rookie della Bundesliga.

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Ole Werner, allenatore Lipsia (Foto di Stuart Franklin/Getty Images)

Lipsia, Yan Diomande vale oro!

Yan Diomande è letteralmente esploso nel corso di questa stagione, mettendo a referto 36 presenze tra campionato e Coppa di Germania. 13 sono le reti complessive dell'ivoriano, con 9 assist per i compagni. Prelevato dal Leganes in cui aveva giocato solo a sprazzi lo scorso anno; Diomande ha raggiunto l'apice della suaproprio in Germania. È in Bundesliga che ha aiutato il Lipsia a scalare la classifica, facendo posizionare la sua squadra al terzo posto in graduatoria e conquistando il piazzamento utile alla

Grazie alle sue statistiche impressionanti, data la giovane età, il diciannovenne è stato insignito del premio di miglior giovane del campionato tedesco. Così facendo, ha raccolto la pesantissima eredità di Michael Olise, fuoriclasse del Bayern Monaco che si aggiudicò il premio lo scorso anno. Gli amministratori delegati della DFL Marc Lenz e Steffen Merkel hanno riportato in un comunicato congiunto i motivi della scelta: "Yan Diomande è stato un arricchimento per la Bundesliga, si era capito immediatamente. La sua velocità straordinaria, la qualità tecnica, la precisione sotto porta e le sue abilità nell’uno contro uno gli hanno permesso di contribuire in maniera decisiva ai successi della sua squadra".

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La concorrenza certamente non mancava. A contendere il premio a Diomande erano Lukadell’Amburgo e Ibrahimdel Bayer Leverkusen. Il primo è un difensore croato classe 2007 che ha giocato 28 partite in questo campionato, segnando ben 6 reti. Il secondo è un centrocampista algerino del 2005. Schierato anch'egli 28 volte in campo, ha contribuito a 7 gol di squadra, con 3 reti e 4 assist.

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