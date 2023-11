Cagliari, ecco il busto in Lego per gli auguri di compleanno a Gigi Riva

Martedì 7 novembre Gigi Riva compie 79 anni e quel giorno il mondo del calcio, e non solo, gli tributerà, come sempre, il suo omaggio. Nel 2014, in occasione dei 70 anni, una delle più iconiche immagini di Rombo di Tuono, una foto con la maglia utilizzata nell'anno dello storico scudetto del Cagliari nella stagione 1969-70, braccia conserte e sguardo fiero, era apparsa su tutti i quotidiani sportivi nazionali per iniziativa del club rossoblù. Ora quella foto è stata utilizzata come modello dal quale partire per realizzare un busto del più grande calciatore del Cagliari di tutti i tempi, con i suoi 207 gol, e tuttora miglior marcatore della nazionale grazie ai 35 gol segnati in 42 presenze con la maglia azzurra.

Un busto particolare, però, perché realizzato in oltre un mese di lavoro, con 12mila mattoncini Lego dal brickbuilder sardo Maurizio Lampis, già noto in tutto il mondo per avere riprodotto l'intera Piazza San Marco di Venezia e la Fontana di Trevi di Roma. Questo diorama, 140 centimetri di altezza, rappresenta così un omaggio al campione di Leggiuno che ha scelto Cagliari come sua seconda patria. Un lavoro complicato come spiega lo stesso autore all'ANSA. «L'idea nasce alcuni mesi fa curiosando su internet e scoprendo altre due realizzazioni Lego di calciatori come Totti e Lewandowski - ricorda Lampis - da quel preciso istante mi son detto: Gigi Riva è un mito, perché non provare a riprodurlo? In questi anni ho realizzato di tutto ma mai avevo provato a cimentarmi in un diorama che riproducesse una persona fisica. La tecnica utilizzata ovviamente è differente rispetto alla realizzazione di monumenti vari o castelli medievali dato che parliamo di una sagoma che prevede curve e lineamenti ben definiti. Ovviamente è impossibile una copia perfetta dell'originale trattandosi di mattoncini squadrati ma mi ritengo soddisfatto».