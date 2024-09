Calcio in lutto: ex giocatore sudafricano accoltellato a morte

Perde la vita un ex giocatore sudafricano. La ricostruzione non lascia dubbi: è stato accoltellato e ora il calcio è in lutto.

Alessia Gentile 30 settembre 2024 (modifica il 30 settembre 2024 | 14:49)

Episodio tragico quello che ha riguardato il decesso di un ex calciatore sudafricano. La ricostruzione di quanto accaduto è da brividi e il comunicato del club ha voluto dargli l'addio dopo la triste vicenda.

L'ex calciatore Alton Meiring perde la vita a 48 anni: c'è il comunicato del Luso Africa FC — Alton Meiring ha appeso le scarpe al chiodo e detto addio al calcio nel 2012. Al calcio giocato, in realtà, perché dal mondo del pallone Meiring non si è mai allontanato. È infatti in seguito diventato allenatore della squadra dilettantistica FC Luso Africa. E proprio il club ha dato l'annuncio della scomparsa dell'uomo: "È con il cuore pesante che confermiamo la scomparsa dell'allenatore Alton Meiring. È stato un grande sostenitore del club e ha aiutato diverse squadre nelle ultime stagioni, da quelle giovanili a quelle senior e persino la nostra squadra femminile".

La ricostruzione sulla vicenda — Secondo quanto riferito da The Sun, l'ex calciatore sarebbe scomparso a 48 anni in un modo tragico. La ricostruzione parla infatti di un omicidio: Meiring sarebbe infatti stato accoltellato a morte e non ci sarebbe stato nulla da fare. Una vicenda sicuramente crudele e inaspettata, per cui il mondo del calcio è ora in lutto. Tanti sono stati i messaggi d'omaggio per l'uomo scomparso.