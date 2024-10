Ancora un lutto nel mondo del calcio: stavolta non ce l'ha fatta un giovanissimo calciatore che, all'età di 22 anni, ha perso la vita nel corso di un allenamento.

Ancora una triste notizia nel mondo del calcio che perde un altro giovanissimo giocatore colombiano: all'età di soli 22 anni Jhon Mario Tirado Álvarez non ce l'ha fatta sulle alture della Bolivia e ha lasciato questo mondo. Il calcio colombiano piange quindi un'altra scomparsa (solamente a marzo c'è stato l'addio al 24enne Guillermo Denis Beltrán) e quanto accaduto ha sconvolto i presenti così come amici, compagni di squadra e parenti del ragazzo.

Una vera e propria tragedia visto che il ragazzo, giovanissimo, è deceduto in circostanze che hanno spiazzato tutti: stava svolgendo una normale sessione di allenamento quando, dopo uno contrasto aereo avuto con un compagno, è caduto a terra e purtroppo non si è più risvegliato, nonostante l'immediato soccorso dello staff medico. Si è trattato di una tragedia inspiegabile che ha colto tutti di sorpresa e che si è andata ad aggiungere alle altre scomparse nel mondo del calcio in questo 2024.