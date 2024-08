Troest, si scatena un derby Pompei – Scafati per lui

È derby di mercato in Serie D per il difensore centrale danese Magnus Troest . Il difensore è infatti al centro di un acceso duello tra le squadre italiane di Pompei e Scafati . Il calciatore, fresco vincitore del campionato di Serie D con la maglia di Cava de' Tirreni , sta attirando l'attenzione di diverse squadre grazie alla sua vasta esperienza e alle sue recenti prestazioni.

Magnus Troest: esperienza e qualità in difesa

Il danese, con oltre 330 presenze in Serie B ed un passato in squadre prestigiose come Parma, Genoa e Juve Stabia, ha dimostrato il suo valore anche a livello internazionale, avendo giocato per Aston Villa e Midtjylland. Nella scorsa stagione, ha collezionato 30 presenze e 6 reti, contribuendo significativamente in fase offensiva soprattutto durante le situazioni di calcio piazzato, un aspetto che ha caratterizzato la sua carriera con un totale di 35 gol.