Catania-Trapani, malore per Valerio Antonini. Il club rassicura sulle sue condizioni

Il big match di Serie C tra Catania e Trapani, valido per la 15ª giornata del Girone C, si è concluso con una vittoria per 2-1 a favore del Catania. La partita, disputata venerdì 15 novembre alle 20:45 allo Stadio Massimino, ha visto il Trapani lottare - soprattutto nel secondo tempo - per inseguire il risultato, ma senza riuscire effettivamente a ribaltarlo. I granata, guidati da Valerio Antonini, speravano in una vittoria per proseguire la serie positiva iniziata con il successo contro la Cavese e lasciarsi definitivamente alle spalle un periodo difficile. Tuttavia, il derby ha segnato la terza sconfitta nelle ultime quattro partite per il Trapani.