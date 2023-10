Cathy Ferguson lascia per sempre Sir Alex: Manchester United in lutto

Bandiere a mezz'asta all'Old Trafford in omaggio a Lady Cathy Ferguson. La squadra maschile avrà il lutto al braccio domani contro il Brentford e la squadra femminile stasera indosserà la fascia nera contro l'Arsenal.

Redazione Derby Derby Derby

Lady Cathy Ferguson, moglie di Sir Alex, è purtroppo morta all'età di 84 anni. Lo United lo ha annunciato in un comunicato. È stata descritta dal club come "un sostegno per Sir Alex durante tutta la sua carriera".

Invocata la privacy

Una dichiarazione a nome della famiglia Ferguson afferma: “Siamo profondamente rattristati nel confermare la scomparsa di ieri di Lady Cathy Ferguson, che lascia il marito, tre figli, due sorelle, 12 nipoti e un pronipote. La famiglia chiede privacy in questo momento”. Lady Cathy ha incontrato Sir Alex Ferguson durante la loro adolescenza a Govan, Glasgow. Stavano insieme da più di 50 anni. Sir Alex è sempre stato legatissimo a sua moglie: "Cathy è stata la figura chiave di tutta la mia carriera, fornendo un fondamento di stabilità e incoraggiamento. Le parole non bastano per esprimere ciò che questo ha significato per me”.

(Photo by Eamonn M. McCormack/Getty Images)

Alex Ferguson ha lasciato la carica di allenatore dello United nel 2013 e ha affermato che trascorrere più tempo con Cathy e la sua famiglia è stato uno dei motivi alla base della sua decisione. Le bandiere all'Old Trafford sono state abbassate in segno di tributo e la squadra indosserà una fascia nera al braccio per la partita di Premier League contro il Brentford in programma domani sabato 7 ottobre.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.