Champions League 2025-2026: la Uefa ufficializza le date delle tre Coppe Europee

In attesa della nuova edizione della Champions League, la Uefa ha ufficializzato le date delle tre coppe europee per la stagione 2025-2026

La UEFA ha ufficializzato le date delle competizioni europee per la stagione 2025/2026 . Con la nuova edizione della Champions League all'orizzonte, l'organizzazione ha inviato alle federazioni il calendario internazionale, dettagliando i giorni in cui si svolgeranno le partite delle principali competizioni continentali.

Champions League 2025-2026, si parte l'8 luglio

La Champions League 2025/2026 inizierà l'8 e il 9 luglio 2025, con la fase a gironi che prenderà il via a settembre. Le date principali da segnare in calendario includono i playoff che si terranno il 17 e 18, e il 24 e 25 febbraio 2026. Gli ottavi di finale si giocheranno il 10 e 11, e il 17 e 18 marzo 2026. Le semifinali sono programmate per il 28 e 29 aprile e il 5 e 6 maggio 2026. La finale si disputerà il 30 maggio 2026 a Budapest.