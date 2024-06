New Champions League: “Nessun derby italiano nella prima fase”

Il vicesegretario generale UEFA Giorgio Marchetti ha fatto chiarezza in merito alla rivoluzionaria edizione 2024-2025 della Champions League: Nella cosiddetta fase campionato, le otto giornate iniziali, non sarà possibile avere nessun derby"

Champions League 2024-2025, inizia una nuova era

A partire dall'edizione 2024-2025, la Champions League cambierà formato: non ci saranno più 8 gironi da 4 squadre ciascuno, ma un unico girone composto da 36 squadre. Ogni squadra giocherà contro 8 avversarie, determinate tramite sorteggio. Le prime 8 squadre in classifica avanzeranno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9º al 24º posto si sfideranno in spareggi per accedere alla fase a eliminazione diretta. Le ultime 12 squadre verranno eliminate dal torneo. Inoltre, non ci sarà più la retrocessione di 8 squadre in Europa League.