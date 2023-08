Che stile Rapinoe: consola Jessica Silva dopo l’eliminazione del Portogallo

Gli Stati Uniti si sono classificati secondi nel girone E e hanno eliminato le portoghesi. Dopo la partita, l’immagine più bella è stata quella della stella statunitense che si è avvicinata per consolare la 28enne attaccante del Benfica

Megan Rapinoe è senza dubbio una delle stelle della Nazionale statunitense femminile. L'anzianità (ha 38 anni, ndr) ha fatto sì che non sia più titolare, ma è importante nelle fasi finali della partita. Il suo stile ha fatto notizia anche contro il Portogallo.

Al termine del match decisivo per andare agli ottavi del Mondiale, con gli Stati Uniti salvati da un palo al 92’, le giocatrici portoghesi hanno pianto sconsolate per l’eliminazione dalla loro prima Coppa del Mondo. E tutti gli occhi erano puntati su Jessica Silva, 28enne attaccante del Benfica.

Una delle ragazze di punta della Seleção das Quinas singhiozzava dopo il triplice fischio. È stato in quel momento che Rapinoe, esperta di gare da dentro o fuori, è intervenuta per consolare la calciatrice lusitana. Sicuramente l’immagine più tenera di una sfida in cui gli Stati Uniti sono usciti con la qualificazione, ma anche con tanto spavento.