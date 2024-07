Chiellini saluta il Los Angeles FC: “La California sarà la mia seconda casa”

Si conclude l'esperienza professionale di Giorgio Chiellini in MLS con il Los Angeles FC: l'ex difensore della Juventus tornerà in Italia

Chiellini, l'annuncio sui social

A rendere pubblica l'interruzione del rapporto lavorativo con il Los Angeles Fc è stato lo stesso Chiellini attraverso un post pubblicato sul proprio profilo X: "GRAZIE. Non è facile trovare le parole giuste per esprimere i miei sentimenti oggi. Un mix di emozioni riempie il mio cuore, ma voglio davvero ringraziare l'intera famiglia LAFC. Avete accolto e aiutato me e la mia famiglia fin dal primo giorno, rendendo più facile il nostro trasloco. Sono stato profondamente coinvolto nel club e ho amato ogni singolo momento degli ultimi due anni. Abbiamo scoperto e abbracciato nuove culture, costruito alcune amicizie durature e ora so di avere una seconda casa in California. Grazie, LAFC. Grazie, LA. Questo non è un arrivederci, ma solo un arrivederci. Giorgio".