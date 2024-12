Non è un periodo facile per Amato Ciciretti, ex calciatore di Benevento, Parma, Empoli e Napoli; dopo aver firmato con l'Ospitaletto, squadra ambiziosa di Serie D, il classe 1993 si è subito infortunato. Come se non bastasse, a complicare ulteriormente la sua situazione, ci ha pensato la Procura di Roma che ha richiesto il rinvio a giudizio per lesioni personali e stalking nei confronti della sua ex moglie.