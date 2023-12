Cinture e bastoni per il derby umbro-romagnolo: blitz dei poliziotti a Perugia

Due ore e mezza prima del calcio di inizio, per motivi ancora da chiarire, un gruppo di tifosi romagnoli ha assaltato un drappello di supporters biancorossi fermi di fronte ad un noto locale di via Cortonese, a Perugia.

Il vero derby per il Cesena è con il Bologna, per il Perugia con la Ternana. Ma ci sono altre rivalità. L'uscita autostradale di Cesena Nord è da imboccare per chi va a Perugia. C'è un collegamento e c'è rivalità fra le due tifoserie.

Violenza tra tifosi sabato pomeriggio 23 dicembre in via Cortonese, a Perugia, di fronte a un noto locale. I tifosi del Cesena si sono scagliati contro i sostenitori del Perugia, per ragioni ancora da vedere, ci sono diverse ipotesi al vaglio delle Forze dell’Ordine, guidate dalla Questura del capoluogo umbro. La polizia, con gli agenti che hanno lasciato lo stadio per è intervenire sul posto, ha sedato gli animi, disperdendo la folla.