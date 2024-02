Cipro, pugno in pieno volto al derby di Limassol: reazione a continui insulti razzisti!

Nel derby tra le due squadre di Limassol, l'Apollon ha vinto 3-1 e si è qualificato ai quarti. Ma tutti sono rimasti attoniti quando Luiyi De Lucas, dell'AEL ha aggredito Eliel Peretz: prima un gancio destro in pieno volto, poi i calci e altri tentativi di aggressione. Una furia sedata a stento dagli altri giocatori in campo.

Poi De Lucas sui social ha denunciato ripetuti insulti razzisti: "Nella mia carriera professionale non ho sperimentato mai questo livello di razzismo verbale in campo, la frustrazione e l'umiliazione che stavo provando hanno offuscato il mio giudizio e la mia mente. La mia reazione è stata un tentativo estremamente scarso di fermare quello che mi stava accadendo". Ancora De Lucas: "Con questa dichiarazione, voglio rivolgermi a tutti i tifosi ciprioti, agli amici dell'AEL, della Federazione calcistica e a tutte le autorità competenti. Esprimo le mie più sincere scuse e rammarico per l'incidente dopo la partita di Coppa. Le mie azioni sono state inaccettabili e poco professionali e voglio chiedere scusa prima al mio compagno di calcio, ma anche a tutti per il mio comportamento sconsiderato".