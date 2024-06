Copa América, Marquinhos: “Il Brasile per la sua storia è sempre favorito”

Il difensore ha parlato in conferenza stampa del ruolo da favorita della Seleção nella competizione: "Per la sua maglia e la sua storia, sempre lo è". Tuttavia, il giocatore del PSG ha anche ricordato che la squadra da battere "è...

Marquinhos , uno dei veterani del Brasile , ha dichiarato che la Seleção dovrà mostrare in campo il suo ruolo da favorita per la Copa América .

Il difensore del PSG ha detto che "la squadra da battere è sempre il campione", cioè l'Argentina. Ma vede anche la Nazionale brasiliana tra i candidati al titolo per via della sua storia.

Marquinhos in conferenza stampa (Foto tratta profilo Instagram @portalmarquinhos)

In entrambi i casi, il 30enne ha sottolineato che "il ruolo da favorita deve essere dimostrato dal gioco sul campo". D'altra parte, ha ricordato che nel 2021 il Brasile era il favorito e si trovava in un momento migliore dell'Argentina, ma fu l'Albiceleste a conquistare il trofeo.

"Il Brasile, per la sua maglia e la sua storia, sarà sempre il favorito. Ma è in campo che si deve parlare", ha detto Marquinhos in una conferenza stampa nel ritiro dei cinque volte campioni del mondo a Orlando, negli Stati Uniti.