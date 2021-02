Dal derby siciliano al Paraguay: Morimoto, il Ronaldo del Sol Levante, passa al club di Chilavert

Il giapponese ex Catania e Novara firma col Club Sportivo Luqueño, team della massima serie paraguaiana, dopo la breve esperienza greca all’AEP Kozanis

Il “Ronaldo del Sol Levante” sbarca in Paraguay dopo una fugace esperienza in Grecia. Takayuki Morimoto, più giovane marcatore della storia della J-League, ex Catania (segnò in un derby 4-0 vinto col Palermo) e Novara, ha firmato per un anno con il Club Sportivo Luqueño, società paraguaiana, tre volte vincitrice del titolo nazionale e in cui ha giocato anche il noto portiere José Luis Chilavert.