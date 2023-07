Dele Alli accusato di aver mentito: “Gli è stato fatto il lavaggio del cervello”

Dele Alli ha rilasciato, nei giorni scorsi, un'intervista "esplosiva'" a Gary Neville, ex capitano del Manchester United, sul canale YouTube The Overlap, in cui ha aperto il libro su quella che è stata un'infanzia complicata. In quella conversazione, il centrocampista inglese ha detto di essere stato "abusato sessualmente da un amico" di sua madre e di essere stato adottato e mandato in Africa per imparare la disciplina all'età di sette anni.