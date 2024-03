Derby brasiliano in Libertadores: vittoria al Botafogo, violenza contro una tifosa

Il Botafogo ipoteca la qualificazione ma sugli spalti è accaduto qualcosa di davvero sgradevole

Violenza contro le donne sugli spalti dello stadio Nilton Santos durante la vittoria per 2-1 del Botafogo sul Bragantino, nel derby brasiliano di questo mercoledì 6 marzo, in copa Libertadores. Durante la celebrazione del secondo gol segnato da Júnior Santos, un uomo ha preso a pugni in faccia una tifosa nel settore dell'Alto Est e la vittima ha sporto denuncia al Jecrim (Tribunale penale speciale).

Gara di andata del 3' turno di copa Libertadores

Secondo il delegato di turno, il colpo è stato lieve, ma sono dovute intervenire le guardie di sicurezza dello stadio per contenere l'aggressore prima, e poi per evitare che venisse linciato dai tifosi che avevano assistito all'aggressione. Testimoni hanno rivelato che l'atto è avvenuto durante la celebrazione del secondo gol del Botafogo. Durante la celebrazione, la moglie dell'aggressore ha lanciato in aria un bicchiere, colpendo la vittima, che si è sentita a disagio quando è stata colpita e ha ricevuto un pugno in faccia quando si è lamentata.

I dipendenti dei dipartimenti legali e di comunicazione del Botafogo poco dopo l'incidente per fornire assistenza alla vittima. L'aggressore è stato identificato, ma il suo nome non è stato rivelato. Il Botafogo verificherà se la persona fa parte dei tesserati del club per analizzare sanzioni che potrebbero arrivare anche all'esclusione dallo stadio e dalla società.

