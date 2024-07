Derby di Istanbul e direttore dello stadio picchiato: quelli del Fenerbahce “Ci ha provocati”

Nell'ambito dell'indagine, i calciatori del Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş e Bright Osayi Samuel hanno rilasciato dichiarazioni come sospettati. Nella sua dichiarazione, Samuel ha affermato che il giorno dell'incidente, i tifosi hanno chiesto ai giocatori di scendere in campo per festeggiare la loro vittoria per 1-0 sul campo del Galatasaray, e ha sostenuto che i funzionari del Galatasaray hanno impedito loro di lasciare lo spogliatoio, contrariamente a quanto affermato dalla Federcalcio turca (TFF). i giocatori del Fenerbahce si sono sentiti rinchiusi, come dei detenuti in quello spogliatoio, affermando che questa situazione ha fatto aumentare ulteriormente la loro pressione alta dopo la partita, Samuel ha detto che quando sono scesi in campo, Ali Çelikkıran e altri funzionari sono intervenuti fisicamente e verbalmente e hanno impedito loro di scattare fotografie.