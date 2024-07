Direttore dello stadio picchiato al derby di Istanbul: Fenerbahce, in 3 sotto controllo giudiziario…

È arrivata la dichiarazione di Ali Koç

Nella sua dichiarazione alla procura, Ali Koç ha affermato di avere il diritto di entrare in campo con l'autorità del presidente del club dopo il derby Galatasaray-Fenerbahçe giocato il 19 maggio scorso, e quindi è entrato in campo alla fine della partita. Affermando di non capire il motivo per cui è stata presentata una denuncia su questo problema, Koç ha detto: "Non c'è stato alcun comportamento criminale nelle mie azioni. Infatti, quando siamo entrati in campo, l'area di gara e di visione era completamente evacuata. Non c'era nessuno lì. Ancora una volta, nello stesso fascicolo, è stato affermato che le mie parole al denunciante Eray Yazgan, "Se non esci da qui, sarai picchiato", erano una minaccia. Tuttavia, in quel momento, l'ho solo avvertito che questa persona avrebbe dovuto andarsene in modo che la situazione non diventasse più tesa. Non ho fatto minacce o insulti nei confronti di Eray Yazgan, l'ho solo avvertito di non farsi coinvolgere in alcun incidente prima della partita".