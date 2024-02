Derby di Porto Alegre, la giornalista denuncia molestie sessuali: l’uomo fa la mascotte allo stadio…

La giornalista brasiliana Gisele Kümpel domenica 25 febbraio ha seguito il derby Internacional-Gremio 3-2 a Beira-Rio, ha presentato una denuncia contro l'uomo che fungeva da mascotte dell'Internacional per molestie sessuali durante la partita.

Valentina Alduini 28 febbraio 2024 (modifica il 28 febbraio 2024 | 09:44)

La giornalista brasiliana Gisele Kümpel ha sporto denuncia alla polizia contro l'uomo che lavora come mascotte dell'Internacional di Porto Alegre per molestie sessuali durante il derby di Porto Alegre contro il Gremio di domenica scorsa, valido per il campionato statale gaucho.

Il sudore dell'uomo...

La giornalista del canale televisivo "Monumental" ha dichiarato sui social network di essersi recata alla stazione di polizia per denunciare le "molestie sessuali" dell'uomo che interpretava la mascotte dell'Internacional, il Colorado di Porto Alegre, mentre lei seguiva il derby noto come 'Gre-Nal' sul campo dello stadio Beira-Rio. Saci do Inter, si chiama così il pupazzo di cui un dipendente del club biancorosso indossa la testa. Gisele, in un'intervista con il portale GloboEsporte, ha riferito che durante la partita ha osservato che la mascotte ha cominciato a comportarsi in un modo "strano" facendo "gesti" nella sua direzione.

Gisele Kümpel ha dichiarato che, dopo il gol di Alan Patrick che ha certificato la rimonta dell'Inter (3-2) nel recupero del secondo tempo, la mascotte l'ha abbracciata ed è rimasta in quella posizione pochi secondi dopo spingendogli la testa all'indietro come se gli stessw dando un bacio: "Ho potuto sentire lo schiocco del bacio e sentire il suo sudore ", ha descritto. Sui social ha denunciato che il suo è un caso in più contro le donne che, come lei, "cercano di fare il loro mestiere nel calcio e soffrono a causa degli idioti che sono criminali. Arriverò fino alla fine affinché nessuna donna passi attraverso una cosa del genere", ha garantito la giornalista, che ha detto di provare "orrore" e "incredulità" per quanto accaduto.

La persona è stata individuata ed è sotto inchiesta, oltre a essere stata momentaneamente sospesa come si apprende dalla nota ufficiale della società di Poro Alegre: "Lo Sport Club Internacional – si legge nella comunicazione ufficiale – informa di aver trasmesso le immagini provenienti dal proprio circuito di monitoraggio interno alla Questura competente perché indaghi sull'episodio. Confidiamo che le autorità di polizia facciano al più presto chiarezza. Per questo motivo, e in attesa della rapida risoluzione del caso, il dipendente responsabile della mascotte e del Club stesso sarà a disposizione delle autorità. Fino a quando la vicenda non sarà conclusa, il dipendente non sarà più in campo come mascotte".

