Derby di Recife, insulti sessisti contro la giornalista che riprende la rissa fra tifosi

La società che ha vinto il derby 2-1, lo Sport Club do Recife, ha diffuso un comunicato: "Lo Sport Club do Recife esprime la sua solidarietà e ripudia con veemenza gli attacchi e gli atti vili subiti dai giornalisti durante la copertura della partita contro il Santa Cruz, questo sabato 20 gennaio, nel settore stampa dell'Arena de Pernambuco, in particolare contro la giornalista Camila Sousa, di Globo, bersaglio di insulti sessisti. Questa porzione di tifosi non rappresenta la vera essenza della tifoseria del Club. Anche lo sport coglie l’occasione per ribadire che resta a disposizione e fornirà tutte le attrezzature necessarie per identificare e penalizzare le persone che hanno commesso queste violenze. Infine, il Club ribadisce che rispetterà e agirà sempre a favore del libero lavoro della stampa – uno dei fondamenti della democrazia".