Derby di Vienna, razzi e fumogeni Rapid: un ferito allo stadio, Metrò bloccata

La nota del Rapid: "Quella di ieri è stata una domenica spiacevole per la famiglia del Rapid sotto diversi aspetti: fa male la sconfitta per 2-0 nel 338' derby di Vienna, così come i comportamenti scorretti dei singoli del settore biancoverde. Come già chiarito durante la partita, vorremmo ribadire che lo sparo di evidenziatori e/o petardi non ha diritto di cittadinanza in nessuno stadio di calcio e il relativo rischio per la vita e l'incolumità fisica di giocatori, steward e spettatori e spettatori, è totalmente inaccettabile. È chiaro che dopo aver valutato tutto il materiale video, anche le persone che possono essere identificate mentre lanciano petardi e/o lanciano razzi avranno conseguenze da SK Rapid. Ciò include la richiesta di un divieto di stadio a livello nazionale, l'imposizione di un divieto illimitato di casa ai propri eventi e, se si tratta di un membro del club, il ritiro della propria iscrizione".