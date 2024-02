Derby Fla-Flu, i due club in riunione: accettato l’arbitro della finale di domenica

In un incontro presso la sede del Federalcio statale di Rio de Janeiro questo mercoledì 21 febbraio, Flamengo e Fluminense hanno approvato l'arbitro del Fla-Flu di domenica prossima: Yuri Elino Ferreira da Cruz arbitrerà la classica alle 16 (ora di Brasilia) al Maracanã, in una partita che sarà come un'anticipazione della "finale" della Coppa Guanabara, visto che i due club sono in testa alla classifica a pari punti.