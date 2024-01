Derby Foggia-Taranto a porte chiuse, pec sul pc di Giorgia Meloni: “Decisione eccessiva e punitiva”

A pesare non poco è stato l'incendio che causò l'inagibilità dello stadio Jacovone di Taranto per diverse settimane, dopo il derby d'andata vinto 2-0 dagli jonici. Per questo diversi ultras del Foggia hanno ricevuto provvedimenti Daspo e per un paio di loro sono arrivati anche gli arresti domiciliari. Ad oggi sono cinque le gare che il Foggia ha dovuto giocare a porte chiuse. Ma per i consiglieri comunali di centrodestra (Di Mauro, Amorese, Fusco, Nunziante, Accettulli, Soragnese, Rignanese e Pellegrino) si tratta di "decisioni eccessive e punitive per le migliaia di tifosi perbene che affollano lo stadio, i quali, per colpa di pochi, vengono privati di un diritto, quello di assistere ad eventi che più di tremila persone, abbonandosi, hanno pagato in anticipo".