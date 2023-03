Derby giovanile in Catalogna: testata all’arbitro e naso rotto

In una partita della categoria giovanile a Palautordera, un calciatore locale ha rotto il naso all'arbitro con una testata

Nonostante le campagne di sensibilizzazione, gli attacchi agli arbitri di calcio giovanile non si fermano. L'analista arbitrale Pável Fernández ha riferito sul suo account Twitter che l'arbitro incaricato di dirigere il derby giovanile tra CFP Sant Esteve de Palautordera e CF Palautordera è stato aggredito da un giocatore locale.

Brutale aggressione in Catalogna

Nello specifico, la notizia parla di un colpo alla testa e naso rotto. Era l'86' e poi il risultato era di 0 a 3 in favore degli ospiti. Le scuse del club: il CFP Sant Esteve ha creato un account Twitter per scusarsi e informare che il giocatore ha già lasciato il club.

Anche il CF Palautordera si è rammaricato degli eventi e ha condannato ogni atto di violenza. Poche settimane fa, un giocatore sempre nelle divisioni giovanili spagnole ha ricevuto una squalifica di 15 giornate per aver colpito un arbitro nella partita tra Almacelles e Mollerussa. Molto più dura è stata la punizione per un giocatore anziano di Agramunt per aver preso a pugni un arbitro sul labbro: 27 partite.