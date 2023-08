Derby messicano in Texas, scontri sia fra tifosi che in campo: alla fine passa il Monterrey

Gli animi si sono infiammati: è così che è scoppiata la rissa nel Clásico Regiomontano messicano in Coppa di Lega

Redazione DDD Direttore responsabile

Il Clásico Regiomontano, noto anche come Clásico del Nord o Clásico Nordista, è la partita stracittadina di calcio giocata tra i due club più prestigiosi dello stato messicano del Nuevo León, il Monterrey dell'omonima città e il Tigres UANL di San Nicolás de los Garza. Il derby è vissuto con intensità, sia quando si gioca a Monterrey ma anche quando le rivali scendono in campo a Houston. Non a caso la violenza è tornata in primo piano. Prima dello scontro tra Tigres e Rayados (così come vengono chiamati quelli del Monterrey), alcuni fan hanno litigato fuori dallo Shell Energy Stadium a Houston, in Texas.

Momenti caldi, prima e durante...

Prima dell'arrivo delle squadre, decine di tifosi di entrambe le squadre si sono radunati fuori dal cancello di accesso, sono iniziati i cori ed è lì che gli animi si sono scaldati. Scontri, colpi di bottiglia e persino una bandiera era ciò che è stato vissuto.

Nonostante un altro gruppo di tifosi abbia cercato di calmare le acque, poco si è potuto fare fino all'arrivo della polizia locale. In ogni caso non sono stati segnalati arresti e tutto ha proseguito il suo corso con le classiche coreografie. Fino alla vittoria del Monterrey, al minuto 97. con tanta tensione anche in campo, per il rigore segnato dall'ex giocatore del Betis Siviglia, Sergio Canales.

In uno stadio tutto esaurito per assistere al Clásico Regio di Houston, il primo sul suolo statunitense in 12 anni, Tigres e Rayados cercavano un biglietto per i quarti di finale della Coppa di Lega. E' così, in extremis, sul filo di lana, che il turno lo ha passato il Monterrey.