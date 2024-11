Dove vedere Bologna-Lille, match valido per la quinta giornata di Champions League, in diretta tv e in streaming gratis.

Gennaro Dimonte 27 novembre 2024 (modifica il 27 novembre 2024 | 09:52)

La quinta giornata di Champions League propone un match dagli alti contenuti agonistici come Bologna-Lille. Momenti contrapposti per due squadre alla ricerca della propria identità in questa competizione. Appuntamento allo stadio "Dall'Ara" di Bologna mercoledì 27 novembre alle ore 21:00.

Qui Bologna — Zero vittorie in Champions League per i rossoblù e ancora zero reti in questo torneo dal format completamente nuovo. Un solo punto, arrivato nella partita inaugurale in casa contro lo Shakhtar Donetsk. Bologna quindi alla ricerca della prima vittoria per dare nuova linfa e speranze di agguantare almeno i posti playoff. Rossoblù che provengono da due trasferte romane consecutive in campionato contro Roma e Lazio, rispettivamente finite 2-3 e 3-0. Sicuri assenti gli infortunato Aebischer, Cambiaghi, Ferguson, El Azzouzi ed Erlic.

Qui Lille — Più solido il cammino dei francesi allenati da Bruno Genesio. Sette i punti conquistati in Champions per un club che ha affrontato in sequenza squadra blasonate come Sporting Lisbona, Atletico Madrid, Real Madrid e Juventus. Con i bianconeri è arrivato un pareggio prezioso in casa che vale il momentaneo diciassettesimo posto. Undici i risultati utili consecutivi in tutte le competizioni con il quarto posto in Ligue 1. Fuori per problemi muscolari Ethan Mbappè, Angel Gomes, Tiago Santos e Samuel Umtiti.

Dove vedere Bologna-Lille in diretta tv e in streaming gratis? — BOLOGNA-LILLE IN DIRETTA TV - Il match in programma mercoledì 27 novembre alle 21:00 allo stadio "Dall'Ara" sarà visibile su Sky Sport. Per chi possiede l'abbonamento, la fruizione sarà possibile anche per la piattaforma Sky Go su App mobile o dal Pc. Anche gli abbonati di Now Tv potranno guardare il match dei ragazzi di Vincenzo Italiano.