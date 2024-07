E’ sempre derby fra spagnoli e baschi: “Oyarzabal e Merino, siete dei traditori”

Sul fronte della società basca, il trionfo spagnolo è stato applaudito come doveva essere: un orgoglio nazionale senza se e senza ma. Anche se non per tutti è stato così...

La Spagna ha vinto l'Europeo e c'è stata tanta gioia sportiva nel Paese. Ma non solo quello. Ecco infatti anche sprazzi di guerriglia socio-politica il tutto. Tanto sono apparsi striscioni offensivi nei confronti di due giocatori in particolare: Mikel Oyarzabal, autore del gol vittoria, e Mikel Merino decisivo contro la Germania.

Parole che hanno scatenato l'ira degli estremisti baschi, da sempre sul fronte del separatismo e che non considerano la Spagna come Stato (tantomeno la Roja a loro rappresentanza). Così come le gesta di esultanza da parte dei due giocatori della Real Sociedad, il club basco che è stato oltretutto il più rappresentato in finale.