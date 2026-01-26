Ecuador, Gonzalo Valle arrestato per aver guidato in stato di ebrezza

I media nazionali hanno riportato che il calciatore dovrà passare venti giorni in un centro di detenzione che ospita chi infrange il codice della strada

Jacopo del Monaco 26 gennaio - 11:52

In Ecuador ha avuto luogo un episodio che riguarda Gonzalo Valle, portiere che difende i pali dell'LDU. Nella giornata di venerdì, infatti, la polizia ha arrestato il calciatore perché stava guidando la sua automobile mentre si trovava in stato di ebrezza. A causa di quanto accaduto, il giudice ha inflitto al classe 1986 diverse sanzioni, tra cui la sospensione della patente di guida per un determinato periodo di tempo. Negli ultimi mesi, poi, l'estremo difensore non ha giocato a causa di un infortunio e soltanto in questo mese ha ripreso ad allenarsi in maniera regolare.

Ecuador, Gonzalo Valle arrestato per guida in stato di ebrezza — Il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo ha riportato la notizia riguardante l'episodio del portiere che alla fine del prossimo mese compirà 40 anni. La polizia, nella giornata di venerdì, ha arrestato Gonzalo Valle, il quale veste la maglia della Liga Deportiva Universitaria de Quito, meglio nota come LDU, club della massima divisione ecaudoriana. Il motivo del suo arresto sta nella guida in stato di ebrezza.

A seguito di quanto accaduto, i media ecuadoriani hanno riportato che il giudice Victor Romero ha inflitto diverse sanzioni al calciatore: venti giorni di detenzione in centro che ospita coloro che infrangono il codice della strada; sospensione della patente di guida per sessanta giorni; multa di 1446 dollari.

Con un comunicato ufficiale, la squadra di Quito ha annunciato che il loro giocatore sta affrontando una "questione personale che riguarda un episodio avvenuto al di fuori dell'ambito sportivo". In seguito, ha dichiarato che rispetteranno "le conseguenze che quest'episodio porterà ed il calciatore si è già assunto la responsabilità del suo gesto". Attraverso i suoi profili sui social, Gonzalo Valle ha voluto chiedere scusa sia alla squadra che ai tifosi assumendosi la responsabilità del gesto commesso. Il classe 1986 ha ammesso di "aver creato una situazione che non riflette i valori personali e professionali che ha sempre mantenuto nel corso della carriera".