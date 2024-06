Euro 2024, la UEFA apre un’indagine disciplinare sulla Serbia

In una nota la Uefa ha dichiarato : "Sono stati avviati procedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento Disciplinare UEFA (DR) in seguito alla partita della fase a gironi del Campionato Europeo UEFA tra Serbia e Inghilterra (0-1) giocata il 16 giugno 2024 a Gelsenkirchen, Germania".

Le accuse contro la Federcalcio serba (FSS) : " Lancio di oggetti, trasmissione di un messaggio provocatorio non idoneo ad un evento sportivo [...]. L'Organo Disciplinare, Etico e di Controllo UEFA (CEDB) deciderà sulla questione a tempo debito. Inoltre, un ispettore etico e disciplinare UEFA condurrà un'indagine disciplinare in merito a presunti comportamenti discriminatori".

Serbia-Inghilterra, scontri tra tifosi prima del match

L'intervento della UEFA arriva dopo i violenti scontri tra tifosi serbi e inglesi in Germania. Bottiglie, sedie e tavoli sono stati lanciati in aria da gruppi rivali davanti a un bar a Gelsenkirchen. Un portavoce della polizia tedesca ha inoltre rivelato: "C'è stato uno scontro tra tifosi serbi e inglesi nella città di Gelsenkirchen. I due gruppi di tifosi sono stati separati. Sette persone sono state prese in custodia. C'era anche una denuncia per lesioni personali gravi. questo non è ancora chiaro".